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الجيش اليمني يسيطر على مواقع وقرى جديدة في مديريتي حيران وعبس

الجيش اليمني يسيطر على مواقع وقرى جديدة في مديريتي حيران وعبس
http://almnatiq.net/?p=629358
المناطق - وكالات

حققت قوات الجيش الوطني اليمني، مسنودة من التحالف العربي، تقدما جديدا في محافظة حجة، شمال غربي اليمن، وسيطرت على مواقع وقرى جديدة في مديريتي حيران وعبس.

وذكرت مصادر عسكرية ميدانية، أن القوات الحكومية نفذت هجوما مباغتا على ميليشات الحوثي، من ثلاثة محاور، تمكنت خلاله من تحرير ثلاث قرى كانت تتحصن فيها المليشيات الانقلابية شرقي مديرية حيران، بالإضافة إلى بلدة بني حسن التابعة لمديرية عبس بالكامل.

وتمكنت القوات الحكومية من قطع أهم خطوط إمدادات المليشيات في جبهتي حرض وحيران، علاوة على التقدم شمالا باتجاه مثلث عاهم.

وأسفرت المعارك عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الانقلابيين، كما تمّ أسر 5 آخرين منهم.

ونفذت مقاتلات التحالف العربي خمس غارات، استهدفت مواقع وتجمعات وتعزيزات الحوثيين، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المتمردين، وتدمير معدات قتالية تابعة لهم.

 

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