“فلورنس”.. إعصار يزداد قوة ويتجه صوب أمريكا

“فلورنس”.. إعصار يزداد قوة ويتجه صوب أمريكا

أبرز المواد
طبق إماراتي ينافس الكافيار في فوائده.. مقوي ومنشط جنسي

طبق إماراتي ينافس الكافيار في فوائده.. مقوي ومنشط جنسي

أبرز المواد
الشرطة الفرنسية تعتقل رجلا طعن 7 أشخاص بسكين وسط باريس

الشرطة الفرنسية تعتقل رجلا طعن 7 أشخاص بسكين وسط باريس

أبرز المواد
الجيش اليمني يسيطر على سلسلة جبلية استراتيجية في صعدة

الجيش اليمني يسيطر على سلسلة جبلية استراتيجية في صعدة

أبرز المواد

خبراء: طريقة غسل الشعر المعهودة خاطئة تماما

خبراء: طريقة غسل الشعر المعهودة خاطئة تماما
http://almnatiq.net/?p=629364
المناطق - وكالات

أثناء الغسيل، عادة ما يقوم المغتسل بوضع “الشامبو” على الشعر، وتدليكه قليلا، والتفكير في يوم طويل مقبل، ولكن خبراء أكدوا أن الطريقة “الكلاسيكية” في غسيل الشعر خاطئة تماما.

مثل العديد من العادات اليومية، غسل الشعر هو من العادات التي يطبقها الأشخاص، من دون وعي أو تفكر للطريقة الصحيحة للقيام بها، حسب ما نشرت صحيفة “إندبيندنت”.

أحد كبار مصففي الشعر في لندن، بول ويندل، أشار للطريقة الخاطئة، وكيفية تصحيحها.

ويؤكد خبير الحلاقين: “يميل الناس إلى استخدام الكثير من الشامبو. “الحيلة” هي استخدام لشامبو مرتين خلال الاغتسال، واستخدام كمية صغيرة من المنتج في كل مرة. وأضاف: “كذلك لا تتركه فوق الشعر طويلا، عليك بغسله جيدا جدا”.

أما عن طريقة غسل الشعر وتدليكه، يقول صاحب شركة “هيركير” المختصة بمواد الشعر، أوسكار بلاندي: “لا تستخدم أظافرك، أو تدلك فروة الرأس بشكل قوي.. عليك بتوفير أقل ضغط ممكن من الأصابع”.

أما عن طريقة تنشيف الشعر، قال أحد خبراء شركة “دوف” لصناعة منتجات الشعر: ” لا تفرك شعرك بمنشفة لتجففه. بدلا من ذلك ، ربت على الرأس بلطف لتجفيف شعرك. بعد ذلك ، اترك شعرك ليجف طبيعيا”.

روابط ذات صلة

“فلورنس”.. إعصار يزداد قوة ويتجه صوب أمريكا

“فلورنس”.. إعصار يزداد قوة ويتجه صوب أمريكا
طبق إماراتي ينافس الكافيار في فوائده.. مقوي ومنشط جنسي

طبق إماراتي ينافس الكافيار في فوائده.. مقوي ومنشط جنسي
الشرطة الفرنسية تعتقل رجلا طعن 7 أشخاص بسكين وسط باريس

الشرطة الفرنسية تعتقل رجلا طعن 7 أشخاص بسكين وسط باريس

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*