خبراء: طريقة غسل الشعر المعهودة خاطئة تماما

المناطق - وكالات

أثناء الغسيل، عادة ما يقوم المغتسل بوضع “الشامبو” على الشعر، وتدليكه قليلا، والتفكير في يوم طويل مقبل، ولكن خبراء أكدوا أن الطريقة “الكلاسيكية” في غسيل الشعر خاطئة تماما.

مثل العديد من العادات اليومية، غسل الشعر هو من العادات التي يطبقها الأشخاص، من دون وعي أو تفكر للطريقة الصحيحة للقيام بها، حسب ما نشرت صحيفة “إندبيندنت”.

أحد كبار مصففي الشعر في لندن، بول ويندل، أشار للطريقة الخاطئة، وكيفية تصحيحها.

ويؤكد خبير الحلاقين: “يميل الناس إلى استخدام الكثير من الشامبو. “الحيلة” هي استخدام لشامبو مرتين خلال الاغتسال، واستخدام كمية صغيرة من المنتج في كل مرة. وأضاف: “كذلك لا تتركه فوق الشعر طويلا، عليك بغسله جيدا جدا”.

أما عن طريقة غسل الشعر وتدليكه، يقول صاحب شركة “هيركير” المختصة بمواد الشعر، أوسكار بلاندي: “لا تستخدم أظافرك، أو تدلك فروة الرأس بشكل قوي.. عليك بتوفير أقل ضغط ممكن من الأصابع”.

أما عن طريقة تنشيف الشعر، قال أحد خبراء شركة “دوف” لصناعة منتجات الشعر: ” لا تفرك شعرك بمنشفة لتجففه. بدلا من ذلك ، ربت على الرأس بلطف لتجفيف شعرك. بعد ذلك ، اترك شعرك ليجف طبيعيا”.