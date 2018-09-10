الجيش اليمني يسيطر على سلسلة جبلية استراتيجية في صعدة

المناطق - وكالات

أعلن الجيش اليمني تحرير سلسلة جبال أضيق وجبال محجوبة الاستراتيجية في جبهة البقع بمحافظة صعدة الحدودية، من قبضة مسلحي جماعة الحوثيين.

وحسب موقع الجيش اليمني “26 سبتمبر”، قال قائد لواء العاصفة العميد خالد معروف: ” إن وحدات من الجيش الوطني أحكمت سيطرتها على جميع السلاسل الجبلية المطلة على مزارع آل شجعان، عقب معارك ضارية خاضتها مع مليشيا الحوثي الانقلابية”.

وأكد العميد معروف “أن المعارك المستمرة كبدت الميليشيا عشرات القتلى والجرحى في صفوفها”.

وأشار إلى أن قوات الجيش استعادت كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة.

وثمن العميد معروف “دور التحالف في مساندة الجيش الوطني، ومشاركة مقاتلاته وطيرانه الأباتشي في العمليات وقصف مواقع وتعزيزات الميليشيا في منطقة آل شجعان”.