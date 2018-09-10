زلزال اليابان .. ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 42 قتيلا

المناطق - وكالات

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب جزيرة هوكايدو يابانية، الخميس، لتصل إلى 42 قتيلا، فيما زار رئيس الحكومة شينزو آبي الجزيرة للاطلاع على حجم الأضرار.

وذكرت وسائل إعلام يابانية أن عدد القتلى بلغ 42، في حين تقول السلطات المحلية أن الحصيلة هي 39 قتيلا ومفقود واحد، وفقا لوكالة “فرنس برس”.

وكانت الحصيلة الأخيرة قد أفادت بمقتل 35 شخصا.

وزار رئيس الوزراء مدينة سابورتو الكبيرة، حيث خلف الزلزال الذي بلغت قوته 6.6 درجات، طرقات مقطعة ومنازل مدمرة.

كما زار آبي بلدة اتسوما الريفية الصغيرة التي تضررت كثيرا من الزلزال، حيث طمر انزلاق هائل للتربة عدة منازل.

وبعد زيارته الخاطفة عاد آبي إلى طوكيو حيث ترأس اجتماعا استثنائيا للحكومة. ومن المتوقع أن يتم تخصيص 540 مليون ين (4.8 مليون دولار) لمساعدة المنطقة المتضررة.