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24.33 مليار ريال تداولات السعوديين في الأسهم الأمريكية والأوروبية في 6 أشهر

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24.33 مليار ريال تداولات السعوديين في الأسهم الأمريكية والأوروبية في 6 أشهر

24.33 مليار ريال تداولات السعوديين في الأسهم الأمريكية والأوروبية في 6 أشهر
http://almnatiq.net/?p=629380
المناطق - الرياض

بلغت تداولات السعوديين في الأسهم الأمريكية والأوروبية، عبر الشركات المرخص لها من هيئة السوق المالية، خلال النصف الأول من العام الجاري، نحو 24.33 مليار ريال، مسجلة أعلى مستوى على الإطلاق.

وبحسب “الاقتصادية”، فإن تداولات الأشخاص المرخص لهم قفزت خلال النصف الأول من العام الجاري 45.2 في المائة، مقارنة بالنصف الأول من عام 2017.

وارتفعت تداولات البيع والشراء خلال النصف الأول من 2018 بمقدار 7.57 مليار ريال، إلى 24.33 مليار ريال، مقارنة بنحو 16.76 مليار ريال في النصف الأول من العام الماضي 2017.

وتشكل تداولات السوق الأمريكية نحو 94 في المائة، بـ 22.8 مليار ريال، فيما تداولات الأسواق الأوروبية تمثل نحو 6 في المائة التي تعادل 1.47 مليار ريال بنهاية النصف الأول من العام الجاري.

وعلى أساس ربعي، فقد بلغت تداولات الربع الثاني في الأسواق الأمريكية والأوربية نحو 12.45 مليار ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي البالغة حينها 8.5 مليار ريال مسجله نموا بلغ نحو 46.4 في المائة.

تأتي تداولات السعوديين في سوق الأسهم الأمريكية على نوعين، الأول عبر شركات مرخص لها من هيئة السوق المالية، فيما تأتي تداولات مباشرة بدون وسيط محلي، لكن لا توجد بيانات رسمية بحجم تلك التداولات.

واستحوذت تداولات الأشخاص في الأسواق الأمريكية والأوروبية على نحو 93.1 في المائة من إجمالي التداولات في الأسواق الخارجية، البالغة 26.12 مليار ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث تأتي التداولات في دول الخليج في المرتبة الثانية بنحو 1.41 مليار ريال، وبنسبة بلغت 5.4 في المائة.

في حين بلغت التداولات في الأسواق العربية نحو 126 مليون ريال، مشكلة 0.5 في المائة، من إجمالي التداولات في الأسواق الخارجية، بينما وصلت التداولات في الأسواق الآسيوية إلى نحو 21 مليون ريال بنسبة بلغت 0.1 في المائة من إجمالي تداولات الفترة.

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