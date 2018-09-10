لحملة البكالوريوس .. طيران أديل يعلن عن وظائف إدارية

المناطق - الرياض

أعلنت شركة طيران أديل عن توفر عدد من الوظائف الإدارية القيادية الشاغرة لحملة البكالوريوس مع خبرة.

وجاءت المسميات والشروط كالتالي:

– مدير التوظيف (Recruitment Manager)

المتطلبات: بكالوريوس إدارة أعمال مع خبرة لا تقل عن 7 سنوات في نفس المجال وإجادة اللغة الإنجليزية وبرامج الأوفيس.

– مدير التدقيق الداخلي (Manager Internal Audit)

المتطلبات: بكالوريوس محاسبة أو مالية مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في نفس المجال.

– مدير المحاسبة وحماية الإيرادات (Accounting and Revenue Protection Manager)

المتطلبات: بكالوريوس محاسبة أو مالية مع خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال المحاسبة أو المالية.

– مدير مشروع نظم الأعمال – عدد 2 (Business Systems Project Manager)

المتطلبات: بكالوريوس تقنية معلومات أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في نفس المجال.

وأشارت إلى أن التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط التالي.