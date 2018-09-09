مدير مستشفى الملك سلمان بتبوك يفتتح معرض “اليوم العالمي للعلاج الطبيعي”

المناطق - تبوك

افتتح مدير مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية بتبوك اللواء الطبيب عطية بن محمد الزهراني اليوم, معرض “اليوم العالمي للعلاج الطبيعي”, تحت عنوان “صحتك في حركتك” بمقر المعرض الدائم في المستشفى.

ويهدف المعرض الذي يستمر ليومين إلى نشر الوعي المعرفي بأهمية الرياضة لصحة الإنسان مع التركيز على الدور الفعال للعلاج الطبيعي وتأثيره الإيجابي في علاج المرضى المصابين بأمراض مختلفة مثل (آلام المفاصل والظهر وأسفل الرقبة ومشاكل القلب), إلى جانب تثقيف وتوجيه منسوبي المستشفى والزوار والمرضى باتباع الطرق الصحيحة للممارسة اليومية وتجنب العادات الخاطئة وإيصال رسالة تثقيفية بين أفراد المجتمع.

ويأتي تنظيم مثل هذه المعارض والمؤتمرات نتاجاً لما تتلقاه الخدمات الطبية للقوات المسلحة ومستشفياتها ومرافقها كافة من دعم غير محدود من ولاة الأمر – حفظهم الله – لتحقيق مزيد من الارتقاء بالخدمات الوقائية والعلاجية والتوعوية ومواكبة لرؤية المملكة 2030 لكل ما يستجد بالمجال الصحي.

يذكر أن المعرض يشارك فيه عدد من الجهات, ويضم أقسام من داخل مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية مثل مركز صحة المرأة ، وقسم التغذية العلاجية وقسم التثقيف الصحي, بالإضافة إلى قسم العلاج الطبيعي.