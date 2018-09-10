وظائف شاغرة في شرطة الطائف

وظائف شاغرة في شرطة الطائف

أبرز المواد
حالة الطقس: هطول أمطار رعدية في 5 مناطق سعودية

حالة الطقس: هطول أمطار رعدية في 5 مناطق سعودية

أبرز المواد
لحملة البكالوريوس .. طيران أديل يعلن عن وظائف إدارية

لحملة البكالوريوس .. طيران أديل يعلن عن وظائف إدارية

أبرز المواد
بالأسعار والشروط.. أشهر 10 دول “تبيع” جنسيتها

بالأسعار والشروط.. أشهر 10 دول “تبيع” جنسيتها

أبرز المواد

وظائف شاغرة في شرطة الطائف

وظائف شاغرة في شرطة الطائف
http://almnatiq.net/?p=629397
المناطق_الرياض

أعلنت شرطة محافظة الطائف عن توفر وظائف (عمد) شاغرة على المراتب من (5 و33) وترغب في إشغالها في الأحياء التالية (العقيق – بن سويلم – الشهداء القديمة).

ومن ضمن الشروط أن يكون المتقدم للوظيفة سعودي الأصل والسن (30) عام فأكثر وقت الإعلان ومن سكان الحي لمدة لاتقل عن خمس سنوات.

لم يسبق أن حكم بحد شرعي آو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو فصل من أي وظيفة تأديبياً.
وسالماً من العاهات وحسن السيرة وغير متقاعد.

يحمل مؤهل جامعي أو الثانوية العامة وخبرة إدارية لاتقل عن أربع سنوات وتتوفر فيه شروط الوظيفة العامة.

بالنسبة للمرتبة (5) المخصصة لحي العقيق المؤهلات هي جامعة أو الثانوية العامة و4 سنوات خدمة إدارية مسجلة بالنظام.

 وعلى من تتوفر فيه الشروط ويرغب هذه الوظيفة التقدم للجنة الفرعية لتعيين العمد الواقعة في مقر إدارة شرطة محافظة الطائف مصطحباً الشهادات العلمية والعملية وبطاقة الأحوال في مدة أقصاها (30) يوم اعتبارا من الثلاثاء 15 / 1 / 1440 هـ.

روابط ذات صلة

حالة الطقس: هطول أمطار رعدية في 5 مناطق سعودية

حالة الطقس: هطول أمطار رعدية في 5 مناطق سعودية
لحملة البكالوريوس .. طيران أديل يعلن عن وظائف إدارية

لحملة البكالوريوس .. طيران أديل يعلن عن وظائف إدارية
بالأسعار والشروط.. أشهر 10 دول “تبيع” جنسيتها

بالأسعار والشروط.. أشهر 10 دول “تبيع” جنسيتها

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*