سفارة المملكة بأمريكا تحذر مواطنيها من عاصفة فلورنس المحتملة

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طالبت سفارة المملكة في الولايات المتحدة الأمريكية، مواطنيها بأخذ الحيطة والحذر جراء عاصفة فلورنس المحتملة هذا الأسبوع على ولايات شمال كارولينا وجنوب كارولينا وفيرجينيا حسب توقعات الأرصاد الجوية المحلية في أمريكا.

وقالت السفارة عبر حسابها في «تويتر»: «ندعو المواطنين المتواجدين في هذه الولايات الى الالتزام بتعليمات السلطات المحلية حيال ذلك».

ووضعت السفارة أرقام اتصال في حالة الطوارئ، هاتف السفارة (خلال أوقات الدوام الرسمية): 2023423800

وأضافت: يمكنكم الاتصال خارج أوقات الدوام الرسمي بهذه الأرقام أو إرسال رسالة نصية:

2027463555

2027469777

2027460666

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