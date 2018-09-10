65 عاماً قضاها في بناء مدينة من الورق

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أكمل متقاعد ألماني (78 عاما) مدينة كبيرة مصنوعة من الورق المقوى كان قد بدأ بناءها منذ نحو 65 عاما. وقال كارل شبيربر، المتقاعد المنحدر من بلدة بورجبراخ بولاية بافاريا جنوبي ألمانيا، إنه أقام مدينة كاملة من الورق المقوى على مساحة 40 متراً مربعاً، مضيفا أنها معروضة الآن في متجر أثاث سابق بالبلدة.

وذكر أن العديد من المباني التي قام ببنائها لم تشارك في المعرض بسبب عدم وجود مساحة لها، موضحا أنه كان يحتاج لمساحة تبلغ 100 متر مربع لعرضها جميعا.

وقام شبيربر ببناء أكثر من 4 آلاف مبنى من الورق المقوى خلال الـ65 عاماً الماضية. ويبلغ ارتفاع أكبرها 70 سنتيمترا، بعدد طوابق يبلغ 90 طابقا. وذكر أنه كان يقضي نحو 3 ساعات يوميا في إنشاء مبنى واحد، موضحا أنه لم يحتج في عمله أكثر من مسطرة وقلم رصاص ومادة لاصقة وورق مقوى، واستوحى شكل المدينة من مدينة فرانكفورت التي تقع على نهر الماين.