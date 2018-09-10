فيلم يقارن بين ترمب وهتلر

فيلم يقارن بين ترمب وهتلر

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فيلم يقارن بين ترمب وهتلر

فيلم يقارن بين ترمب وهتلر
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قدم المخرج مايكل مور مقارنة بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، والزعيم النازي، أدولف هتلر، في فيلمه الوثائقي الجديد (فهرنهايت 11/9) الذي عرض في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، الخميس، في أول عرض عالمي له، ويتناول الفيلم العوامل، التي يعتقد مور أنها أسهمت في فوز ترمب في الانتخابات في نوفمبر 2016 مع مقارنة ذلك بصعود هتلر في ألمانيا في ثلاثينات القرن الماضي، وفي نقطة ما يركب الفيلم كلمات لترمب على مشاهد مصورة لتجمعات حضرها هتلر، بينما يتحدث مؤرخ عن صعود رجال أقوياء إلى مراكز السلطة، وأخذ فيلم (فهرنهايت 11/9) اسمه من الساعات الأولى من يوم الـ9 من نوفمبر 2016، حينما أعلن رسميا فوز المرشح الجمهوري ترمب على المرشحة الديموقراطية هيلاري كلينتون.

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