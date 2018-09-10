احتفلوا بميلادها ففاجأتهم بالتبرع بأعضائها

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احتفلوا بميلادها ففاجأتهم بالتبرع بأعضائها

احتفلوا بميلادها ففاجأتهم بالتبرع بأعضائها
http://almnatiq.net/?p=629414
المناطق_وكالات

فاجأت شابة مغربية عائلتها وأصدقاءها وكل معارفها أثناء احتفالهم بذكرى ميلادها، بإعلان تبرعها بكافة أعضائها بعد وفاتها حتى يستفيد منها أشخاص محتاجون، وشاركت الشابة يسرى الميموني وهي في العشرينات من عمرها، أصدقاءها فرحة تبرّعها بأعضائها على صفحتها الشخصية بموقع «فيسبوك»، عندما نشرت صورة «سيلفي»، إثر خروجها من مقر المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة، إذ وقعت تصريحاً بالتبرع بأعضائها لفائدة المؤسسات المرخص لها، لأخذها وزرعها لأغراض علاجية، وبحسب «العربية.نت» التبرع في يوم ميلادي حتى يكون التبرع هدية لنفسي ولصديقي الإنسان، أنا متأكدة أنها الخطوة الأفضل بحياتي، فبالتبرع ستعطي بعد وفاتك حياة جديدة لإنسان غيرك.

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