مواطن متهم بتأييده لـ”الإخوان” يفاجئ المحكمة بهذا الطلب!

مواطن متهم بتأييده لـ”الإخوان” يفاجئ المحكمة بهذا الطلب!

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مواطن متهم بتأييده لـ”الإخوان” يفاجئ المحكمة بهذا الطلب!

مواطن متهم بتأييده لـ”الإخوان” يفاجئ المحكمة بهذا الطلب!
http://almnatiq.net/?p=629415
المناطق_الرياض

فاجأ مواطن متهم بتأييده جماعة الإخوان الإرهابية والترويج لها عبر حساب في “تويتر” من قضاة المحكمة الجزائية المتخصصة بطلب تقديم دفوعاته في الجلسة القادمة، موكلا زوجته للدفاع عنه.

وبحسب “عكاظ” كانت المحكمة نظرت قضيته أمس، مستمعة للتهم التي وجهها المدعي العام بالنيابة العامة، التي تضمنت إرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال التسجيل في “تويتر” واستخدام معرفه للترويج للجماعات الإرهابية، وتغريدات تمس الأمن الوطني، وطلب المدعي العام من ناظر القضية الحكم على المدعى عليه بعقوبات تعزيرية.

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