العدل: صدور 18.696 حكم في أسبوع وهذه تفاصيلها

العدل: صدور 18.696 حكم في أسبوع وهذه تفاصيلها

أبرز المواد
امنياتكم_في_١٤٤٠ يتصدر ترند تويتر

امنياتكم_في_١٤٤٠ يتصدر ترند تويتر

أبرز المواد
عضو شورى: 20 ألفًا لاستقدام عاملة منزلية.. لماذا؟

عضو شورى: 20 ألفًا لاستقدام عاملة منزلية.. لماذا؟

أبرز المواد
“التقاعد”: إيقاف استحقاق المرأة من المعاش في هذه الحالة!

“التقاعد”: إيقاف استحقاق المرأة من المعاش في هذه الحالة!

أبرز المواد

عضو شورى: 20 ألفًا لاستقدام عاملة منزلية.. لماذا؟

عضو شورى: 20 ألفًا لاستقدام عاملة منزلية.. لماذا؟
http://almnatiq.net/?p=629427
المناطق_الرياض

قال رئيس لجنة الاقتصاد في مجلس الشورى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبدالرحمن الراشد، “ليس من المعقول أن يصل استقدام عاملة منزلية إلى 20 ألف ريال، بينما أسعارها في دول الخليج أقل بكثير من ذلك.
خدمات رديئة
وأضاف يجب معرفة أسباب رفع التكلفة على المواطنين، وهل هنالك إجراءات بيروقراطية يجب التخلص منها”، مبينا أن هناك شكاوى عدة من قبل المواطنين، وهناك حقوق ضاعت لأسر في ما يتعلق بالمبالغ التي تم دفعها في الاستقدام، مقابل خدمات رديئة الجودة.
المراقبة
وبحسب “عكاظ” أكد عضو “الشورى” أن الأنظمة التي وضعتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تحتاج إلى مزيد من المراقبة من قبل الوزارة للتأكد من تطبيقها، فكما تراقب الوزارة المؤسسات الأخرى والأسواق يجب عليها مراقبة مكاتب الاستقدام أيضا.

روابط ذات صلة

العدل: صدور 18.696 حكم في أسبوع وهذه تفاصيلها

العدل: صدور 18.696 حكم في أسبوع وهذه تفاصيلها
امنياتكم_في_١٤٤٠ يتصدر ترند تويتر

امنياتكم_في_١٤٤٠ يتصدر ترند تويتر
“التقاعد”: إيقاف استحقاق المرأة من المعاش في هذه الحالة!

“التقاعد”: إيقاف استحقاق المرأة من المعاش في هذه الحالة!

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*