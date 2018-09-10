“التقاعد”: إيقاف استحقاق المرأة من المعاش في هذه الحالة!

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قالت المؤسسة العامة للتقاعد: إن المؤهل الأكاديمي لا علاقة له بحساب مدة الخدمة، مشيرة إلى أنه للتقاعد المبكر يشترط وجود مدة خدمة مدنية صافية لا تقل عن 20 عامًا.

وأوضحت أن الخدمة براتب مقطوع لا تحتسب ضمن أغراض التقاعد، موضحةً أن المستفيدة إذا بلغت ١٥ عامًا يجب أن تزود المؤسسة برقم حسابها البنكي أو توكيل شخص آخر لاستلام استحقاقها، وتزويد المؤسسة بصورة من الوكالة، بحسب “المدينة”.

ولفتت إلى إمكانية الحصول على خطاب تعريف تقاعد من خلال البوابة الإلكترونية، مشيرةً إلى أنه اعتبارًا من عقد الزواج يوقف استحقاق المرأة من المعاش، ويعاد الاستحقاق فى حال طلقت أو ترملت. وأطلقت المؤسسة أخيرًا خطتها التطويرية؛ من أجل تعزيز العوايد الخاصة بها، ومواجهة العجز المالي.