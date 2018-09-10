امنياتكم_في_١٤٤٠ يتصدر ترند تويتر

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تصدر وسم أمنيات في العام الهجري الجديد الترند السعودي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر. وشارك في الوسم عشرات الآلاف من المغردين الذين عبروا عن مشاعرهم وذكروا أمنياتهم في العام الهجري الجديد 1440هــ.

وفي هذا الإطار رصدت الوئام عدداً من التغريدات حيث قالت مغردة مصابة بالسرطان:

اللهم قدرًا جميلاً وخبرًا سعيدًا ودعوةً مُستجابة يارب أجبرني بسلامة نتائج الفحوصات وتمام شفائي من السرطان.

فيما قالت مغردة أخرى: استودعتك ربي مستقبلي وأمنياتي فعوضني خيراً مما فات ويسر لي أموري، فـعندك يا الله لن يخيب ظني، اللهم وفقني ولا تحرمني من طموحي، اللهم إني أسألك بحراً من التسخير في مستقبلي، اللهم جّمله لي واجعله أفضل مما ظننت وتخيلت ودعوت يا رب يا كريم.

وقال مغرد: رحل عام ومعه ذكرياتٌ، رحلوا أشخاص للأبد ولن يعودوا فقدنا أشياء.

كبرنا.. تعلمنا.. ندمنا.. تغيرنا.. مررنا بلحظات سعيدة وحزينة.. تركنا أشياء مازالت في نفوسنا!!

فاللهم اجعل عام ١٤٤٠هـ عام لا يضيق فيه لنا صدر ولا يخيب لنا في أمر ولا يرد لنا فيه دعاء آمين.

وقالت مغردة: أمنيتي الوحيدة والدائمة يا الله أن تُزيل البأس عن جميع الأمهات في العالم , ولا تكسر قلب الأبناء على أمهاتهم.

وقال مغرد انه يتمنى في العام 1440 النصر العاجل لجنودنا الأبطال في الحد الجنوبي وردع العدو الحوثي ذنب إيران..الله ينصر بلادنا السعودية على كل من عادها ويحفظ أمنها وأمانها من شرور الأشرار وأسأل الله أن يكتب النصر والعزة والتمكين للإسلام والمسلمين في كل بقعه من بقاع الأرض.