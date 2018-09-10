العدل: صدور 18.696 حكم في أسبوع وهذه تفاصيلها

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أصدرت محاكم الدرجة الأولى والتنفيذ في المملكة 18696 حكماً وقراراً خلال الفترة من 22 ذي الحجة حتى 26 ذي الحجة، فيما عقدت محاكم الدرجة الأولى خلال الفترة ذاتها 42606 جلسات قضائية.

وأوضحت وزارة العدل أن الأسبوع الماضي انتهى بتنفيذ محاكم وكتابات العدل في أنحاء المملكة كافة 157345 عملية، استحوذ القطاع القضائي على 50% منها، فيما شكل التوثيق ما نسبته 34%، أما التنفيذ فبلغت نسبة عملياته 16%.

وشهد الأسبوع الماضي 78296 عملية قضائية، شكلت الإحالات 23160 عملية، فيما بلغ عدد الجلسات المنعقدة 42606 جلسات، كما أصدرت المحاكم 12530 حكماً وقراراً.

وسجلت عمليات التوثيق في كتابات العدل 53671 عملية توثيقية، منها انتقال الملكية بـ5738 عملية، في حين بلغ عدد الرهونات الصادرة في تلك الفترة 751 رهناً، فيما جاءت العمليات التوثيقية الأخرى بـ11427 عملية.

وسجلت محاكم التنفيذ في المملكة خلال الأسبوع الماضي 25378 عملية، منها 16092 إحالة أو طلباً، و6166 حكماً وقراراً، أما المحاضر فبلغت 3120 محضراً.