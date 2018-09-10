احدث الأخبار

العمل: تطبيق توطين المهن بمنافذ البيع في أربعة أنشطة جديدة غداً
أبرز المواد
 مرور محافظة الدلم يواصل رصد المخالفات المرورية
أبرز المواد
 مقتل 11 إرهابياً بالعريش في تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن
أبرز المواد
 “تُكلف الطالبة 500 ريال شهريًا”.. أزمة تواجه طالبات جامعة طيبة!
أبرز المواد
 مدرسة عالمية تحرم 100 طالب وطالبة من الدراسة وتضعهم في صالة بدون تكييف
أبرز المواد
 جمعية الثقافة والفنون في جدة تستقبل مندوبة المجلس الثقافي البريطاني
منطقة مكة المكرمة
 وصول أكثر من 582 ألف حاج للمدينة المنورة
أبرز المواد
 الإطاحة بعصابة سرقة مركبات وتزوير عملات بالرياض
أبرز المواد
 آلية ربط جديدة بين “الإسكان” و”السعودية للكهرباء”!
أبرز المواد
 قرار جديد يُطبق للمرة الأولى بشأن ترقيات العاشرة!
أبرز المواد
 «هيئة الدواء» تكشف أسباب فروقات أسعار الأدوية مقارنة بدول الجوار
أبرز المواد
 الحكومة_اليمنية تؤكد عدم صحة المعلومات الواردة فى تقرير بالأمم المتحدة
أبرز المواد
العمل: تطبيق توطين المهن بمنافذ البيع في أربعة أنشطة جديدة غداً

العمل: تطبيق توطين المهن بمنافذ البيع في أربعة أنشطة جديدة غداً

أبرز المواد
مرور محافظة الدلم يواصل رصد المخالفات المرورية

مرور محافظة الدلم يواصل رصد المخالفات المرورية

أبرز المواد
مقتل 11 إرهابياً بالعريش في تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن

مقتل 11 إرهابياً بالعريش في تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن

أبرز المواد
“تُكلف الطالبة 500 ريال شهريًا”.. أزمة تواجه طالبات جامعة طيبة!

“تُكلف الطالبة 500 ريال شهريًا”.. أزمة تواجه طالبات جامعة طيبة!

أبرز المواد

آلية ربط جديدة بين “الإسكان” و”السعودية للكهرباء”!

آلية ربط جديدة بين “الإسكان” و”السعودية للكهرباء”!
http://almnatiq.net/?p=629454
المناطق_الرياض

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف السويلم أن الوزارة تعمل حاليا بالتعاون مع الشركة السعودية للكهرباء على آلية ربط فواتير خدمة الكهرباء بعقد الإيجار الموثق في الشبكة، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عنها حال جاهزيتها.
عقود الإيجار
وأكد السويلم أن جميع عقود الإيجار العقارية السكنية الجديدة بعد تاريخ 12 فبراير 2018 يجب تسجيلها في الشبكة الالكترونية لخدمات الإيجار، مشددا على أن من يخالف ذلك من الوسطاء العقاريين ستطبق عليه العقوبات الواردة في أحكام لائحة المكاتب العقارية والتي تصل إلى إلغاء ترخيص المكتب نهائيا، بحسب “مكة”.
العقود الموثقة
وقال إن أعداد العقود الموثقة في الشبكة الالكترونية لخدمات الإيجار في تصاعد مستمر، حيث تجاوز المعدل اليومي للتسجيل أكثر من 500 عقد، وذلك لعدة أسباب، أهمها ارتفاع نسبة الوعي لأطراف العملية الإيجارية بأهمية الشبكة وتنظيمها لقطاع الإيجار العقاري وقيمة الخدمات المقدمة ومزاياها، والتي لا تزال في تطور مستمر من خلال ما نتلقاه من اقتراحات بشكل مستمر من المستفيدين.

روابط ذات صلة

العمل: تطبيق توطين المهن بمنافذ البيع في أربعة أنشطة جديدة غداً

العمل: تطبيق توطين المهن بمنافذ البيع في أربعة أنشطة جديدة غداً
مرور محافظة الدلم يواصل رصد المخالفات المرورية

مرور محافظة الدلم يواصل رصد المخالفات المرورية
مقتل 11 إرهابياً بالعريش في تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن

مقتل 11 إرهابياً بالعريش في تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*