آلية ربط جديدة بين “الإسكان” و”السعودية للكهرباء”!

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كشف المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف السويلم أن الوزارة تعمل حاليا بالتعاون مع الشركة السعودية للكهرباء على آلية ربط فواتير خدمة الكهرباء بعقد الإيجار الموثق في الشبكة، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عنها حال جاهزيتها.

عقود الإيجار

وأكد السويلم أن جميع عقود الإيجار العقارية السكنية الجديدة بعد تاريخ 12 فبراير 2018 يجب تسجيلها في الشبكة الالكترونية لخدمات الإيجار، مشددا على أن من يخالف ذلك من الوسطاء العقاريين ستطبق عليه العقوبات الواردة في أحكام لائحة المكاتب العقارية والتي تصل إلى إلغاء ترخيص المكتب نهائيا، بحسب “مكة”.

العقود الموثقة

وقال إن أعداد العقود الموثقة في الشبكة الالكترونية لخدمات الإيجار في تصاعد مستمر، حيث تجاوز المعدل اليومي للتسجيل أكثر من 500 عقد، وذلك لعدة أسباب، أهمها ارتفاع نسبة الوعي لأطراف العملية الإيجارية بأهمية الشبكة وتنظيمها لقطاع الإيجار العقاري وقيمة الخدمات المقدمة ومزاياها، والتي لا تزال في تطور مستمر من خلال ما نتلقاه من اقتراحات بشكل مستمر من المستفيدين.