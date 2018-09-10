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الإطاحة بعصابة سرقة مركبات وتزوير عملات بالرياض

الإطاحة بعصابة سرقة مركبات وتزوير عملات بالرياض
http://almnatiq.net/?p=629459
المناطق_الرياض

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأن المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير ، أسفرت -بفضلٍ من الله- عن القبض على (5) متهمين جميعهم في العقد الثالث من العمر؛ وذلك بعد توفر الأدلة على قيامهم بتزييف العملات وسرقة المركبات، متخذين من استراحة بشرق العاصمة الرياض وكرًا لممارسة جرائم تزييف العملات، كما ضٌبط بحوزتهم أجهزة حاسب آلي ومعدات إلكترونية وطابعات وماسحات ضوئية تستخدم في تزييف العملات، بالإضافة إلى معدات استنساخ مفاتيح المركبات ومركبتين سبق التعميم عن تعرضهما للسرقة، وقد تم إيقاف المتهمين وتحريز المضبوطات وإحالة القضية لفرع النيابة العامة بالمنطقة.
وشرطة منطقة الرياض، إذ تعلن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره. – والله الهادي إلى سواء السبيل –

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