وصول أكثر من 582 ألف حاج للمدينة المنورة

المناطق_المدينة

بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا المدينة المنورة خلال موسم ما بعد الحج حتى يوم أمس 582,874 حاجاً, وفقاً للإحصائية اليومية التي أعلنتها وحدة الإعلام والتواصل الاجتماعي في لجنة الحج بالمدينة المنورة.

وبينت الإحصائية أن 29,723 حاجاً قدموا للمدينة المنورة أمس عبر 758 حافلة, فيما غادر المدينة المنورة أمس 25,733 مسافراً عبر المنافذ الجوية والبرية متوجهين إلى بلدانهم.

وأشارت الإحصائية إلى أن إجمالي عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة أمس بلغ 198,361 حاجاً, مقارنة بعدد المتبقين لنفس اليوم من العام الماضي 1438هـ ,الذي بلغ 262,422 حاجاً.