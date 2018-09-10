جمعية الثقافة والفنون في جدة تستقبل مندوبة المجلس الثقافي البريطاني

المناطق_عادل الزهراني

استقبل مدير جمعية الثقافة والفنون في جدة الاستاذ محمد ال صبيح مساء يوم امس الاحد التاسع والعشرين من شهر ذي الحجة 1438 الموافق التاسع من شهر سبتمر 2018 السيدة جاين نايت مندوبة المجلس الثقافي البريطاني في مقر الجمعية.

وقد اطلعت السيدة جاين على البرامج والفاعليات المقامة في الجمعية واستمعت الى حديث واف من مديرها ال صبيح عن ماتضمه من لجان واهداف كل منها واليتها، اضافة الى الرؤية التطلعية للجمعية.

حضر اللقاء المدير المالي والاداري الاستاذ نبيل طاهر ومدير العلاقات العامة والاعلام صادق الشعلان.

وأبدت السيدة جاين نايت سعادتها بما شاهدته، مشيدةً بحفاوةِ الاستقبال التي لمستها من خلال زيارتها.

هذا وفي نهاية الزيارة قدم مدير جمعية الثقافة والفنون محمد ال صبيح هدية تذكارية للسيدة جاين كانت عبارة عن لوحة تشكيلية من اعمالى لجنة الفنون التشكيلية بالجمعية.