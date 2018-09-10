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مقتل 11 إرهابياً بالعريش في تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن

مقتل 11 إرهابياً بالعريش في تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن

أبرز المواد

مقتل 11 إرهابياً بالعريش في تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن

مقتل 11 إرهابياً بالعريش في تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن
http://almnatiq.net/?p=629469
المناطق_وكالات

لقى 11 إرهابياً مصرعهم بالعريش، حيث وردت معلومات لقطاع الأمن الوطنى تفيد باتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية لمحطة وقود مهجورة بمنطقة جسر الوادى دائرة قسم شرطة أول العريش وكراً لهم استعداداً لتنفيذ عمليات إرهابية ضد القوات .

بإستهداف تلك العناصر فوجئت قوات الأمن بإطلاق الأعيرة النارية من قبلهم، حيث تم التعامل معهم مما أسفر عن مقتل 11 عنصر من بينهم إثنين من أخطر العناصر القيادية الإرهابية وهما ( محمد إبراهيم جبر شاهين- جمعة عياد مرشود ) وعثر بحوزتهم على «5 بنادق آلية – كميات كبيرة من الطلقات – بندقية خرطوش – عبوتين ناسفتين ) .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة .

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