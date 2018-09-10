فوجئت بعض طالبات جامعة طيبة بإلغاء حافلات الأحياء التي توصلهن للكليات داخل المدينة المنورة.
22 حافلة
وفي التفاصيل فإن عقد الشركة المشغلة للحافلات بقيمة تجاوزت 37 مليون ريال ومدته 5 سنوات، ونص على توفير 22 حافلة لنقل طالبات الأحياء داخل المدينة المنورة لكلياتها والمدينة الجامعية.
سبب الإيقاف
وذكرت المعلومات أن الحافلات كانت تنقل نحو 60% من الطالبات، وأنه لمعرفة سبب الإيقاف يتعين مراجعة إدارة الجامعة، بحسب “مكة”.
وطالبت سارة الجهني وريم المحمدي بضرورة إرجاع الحافلات لأن تكلفة النقل الخاص تتجاوز 500 ريال شهريا لتوصيل الطالبة للجامعة وكلياتها.
“تُكلف الطالبة 500 ريال شهريًا”.. أزمة تواجه طالبات جامعة طيبة!
فوجئت بعض طالبات جامعة طيبة بإلغاء حافلات الأحياء التي توصلهن للكليات داخل المدينة المنورة.
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