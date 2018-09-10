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“تُكلف الطالبة 500 ريال شهريًا”.. أزمة تواجه طالبات جامعة طيبة!

“تُكلف الطالبة 500 ريال شهريًا”.. أزمة تواجه طالبات جامعة طيبة!
http://almnatiq.net/?p=629472
المناطق_المدينة

فوجئت بعض طالبات جامعة طيبة بإلغاء حافلات الأحياء التي توصلهن للكليات داخل المدينة المنورة.
22 حافلة
وفي التفاصيل فإن عقد الشركة المشغلة للحافلات بقيمة تجاوزت 37 مليون ريال ومدته 5 سنوات، ونص على توفير 22 حافلة لنقل طالبات الأحياء داخل المدينة المنورة لكلياتها والمدينة الجامعية.
سبب الإيقاف
وذكرت المعلومات أن الحافلات كانت تنقل نحو 60% من الطالبات، وأنه لمعرفة سبب الإيقاف يتعين مراجعة إدارة الجامعة، بحسب “مكة”.
وطالبت سارة الجهني وريم المحمدي بضرورة إرجاع الحافلات لأن تكلفة النقل الخاص تتجاوز 500 ريال شهريا لتوصيل الطالبة للجامعة وكلياتها.

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