“تُكلف الطالبة 500 ريال شهريًا”.. أزمة تواجه طالبات جامعة طيبة!

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فوجئت بعض طالبات جامعة طيبة بإلغاء حافلات الأحياء التي توصلهن للكليات داخل المدينة المنورة.

22 حافلة

وفي التفاصيل فإن عقد الشركة المشغلة للحافلات بقيمة تجاوزت 37 مليون ريال ومدته 5 سنوات، ونص على توفير 22 حافلة لنقل طالبات الأحياء داخل المدينة المنورة لكلياتها والمدينة الجامعية.

سبب الإيقاف

وذكرت المعلومات أن الحافلات كانت تنقل نحو 60% من الطالبات، وأنه لمعرفة سبب الإيقاف يتعين مراجعة إدارة الجامعة، بحسب “مكة”.

وطالبت سارة الجهني وريم المحمدي بضرورة إرجاع الحافلات لأن تكلفة النقل الخاص تتجاوز 500 ريال شهريا لتوصيل الطالبة للجامعة وكلياتها.