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العمل: تطبيق توطين المهن بمنافذ البيع في أربعة أنشطة جديدة غداً

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العمل: تطبيق توطين المهن بمنافذ البيع في أربعة أنشطة جديدة غداً

العمل: تطبيق توطين المهن بمنافذ البيع في أربعة أنشطة جديدة غداً
http://almnatiq.net/?p=629478
المناطق_الرياض

تطبق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية غداً الثلاثاء، توطين المهن بمنافذ البيع في أنشطة محلات السيارات والدراجات النارية.

ومحلات الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية ومحلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، ومحلات الأواني المنزلية، وذلك سعياً لتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل ورفع معدلات مشاركتهم في القطاع الخاص.

ومن المقرر أن يتم توطين منافذ البيع في أنشطة محلات الساعات، ومحلات النظارات، ومحلات الأجهزة الكهربائية والالكترونية، في تاريخ 1 / 3 / 1440هـ، بينما سيتم توطين منافذ البيع في أنشطة محلات الأجهزة والمعدات الطبية، ومحلات مواد الإعمار والبناء، ومحلات قطع غيار السيارات، ومحلات السجاد بكافة أنواعه،ومحلات الحلويات،في تاريخ 1 / 5 / 1440هـ .

واعتمدت الوزارة الدليل الإرشادي لقرار توطين منافذ البيع في 12 نشاطاً اقتصادياً بقطاع التجزئة، وتضمن الدليل شرحاً للمفاهيم الأساسية لتطبيق قرار التوطين بالإضافة إلى عرض لبرامج الدعم المختلفة التي تقدمها الجهات الحكومية المشاركة في قرار التوطين.

ويوضح الدليل تفاصيل قرار قصر العمل في منافذ البيع لـ 12 نشاطاً ومهنة على السعوديين والسعوديات بما في, ذلك الأنشطة المستهدفة والشروط العامة وبرامج الدعم التي تقدمها منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، بالإضافة على إجابات على التساؤلات الأكثر شيوعاً، ويمكن الاطلاع على الدليل بالضغط عبر الرابط التالي: https://goo.gl/RYBMBf

كما تم تشكيل لجنة من ممثلين من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية هدف ، وبنك التنمية الاجتماعية؛ لإعداد برنامج ممكنات التوطين للأنشطة الموطَّنة ، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، في حين تُطبَّق بحق المخالف عقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة على السعوديين والسعوديات، أو المقصورة على السعوديات الواردة بجدول العقوبات والمخالفات .

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