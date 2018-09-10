انتحاري يفجر نفسه داخل مؤسسة النفط الليبية

فجر انتحاري نفسه داخل مقر المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة الليبية طرابلس، صباح الاثنين.

وأفاد شهود أن عمليات أمنية جارية عند المقر الذي شهد هجوماً من 3 ملثمين هاجموا المؤسسة وفق قناة تليفزيونية نقلاً عن موظف.

وتسنت رؤية دخان يتصاعد من محيط المقر، وقال مسئولون أمنيون إنهم يحاولون التعامل مع مسلحين يعتقد أنهم هاجموا المبنى.

واتخذت قوات الأمن مواقع حول المقر في وسط طرابلس وطوقت الطرق المحيطة به.

ورأى شاهد من وكالة “رويترز” سيارات إسعاف تغادر المكان. وقال موظف في فندق قريب من مقر المؤسسة الوطنية للنفط إنه سمع دوي نحو خمسة انفجارات.

وشهدت طرابلس اشتباكات بين فصائل مسلحة متناحرة أوائل الشهر الجاري كما تتعرض العاصمة لهجمات متطرفين من حين لآخر.

وفي مايو، أعلن تنظيم داعش مسئوليته عن هجوم عنيف على مقر المفوضية العليا للانتخابات في طرابلس.