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تعليم تبوك ينظم “مهرجان العودة للمدارس”

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تعليم تبوك ينظم “مهرجان العودة للمدارس”

تعليم تبوك ينظم “مهرجان العودة للمدارس”
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المناطق -تبوك:

نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك ممثلةً بإدارة رياض الأطفال ” مهرجان العودة للمدارس ” والذي تستمر فعالياته على مدى خمسة أيام بمسرح الإدارات النسائية ومول بارك تبوك ، وأكدت المساعدة للشؤون التعليمية نجلاء بنت سليمان الشامان .
إلى أن مثل هذه المهرجانات لها دور في ترغيب الطفل بالمدرسة وتحفيزه للذهاب لها ، وتسهم في تقبّل الطفل للجوّ المدرسي، وإثارة دافعيته للتعلم.
مؤكدة على أن ذلك يأتي في إطار حرص إدارة تعليم تبوك على تهيأت المناخ المناسب لاستقبال الطلاب والطالبات وتوفير البيئة الدراسية المناسبة لبداية عام دراسي جديد حافل بالعطاء والجدية والتميز.
هذا وتخلل الحفل العديد من الفقرات التي نالت استحسان الحضور حيث قدمت مدارس فرسان الشمال أنشودة ” شكراً ماما ” ، كما قدمت الابتدائية السادسة والستون فقرة ” الوطن ما احلاه ” تلاها عرض ” مسرحية أوبي ” مقدمة من الروضة الحادية والعشرين .

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