أمير عسير يناقش ضرورة دعم و تطوير الاتصالات في المنطقة

المناطق - عسير

استقبل صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير بمكتبه بالامارة اليوم مدير عام المناطق بشركة الاتصالات السعودية المهندس وليد الخليوي يرافقه مدير شركة الاتصالات السعودية بالمنطقة المهندس محمد المقصودي.

وفي بداية اللقاء رحب سمو أمير منطقة عسير بالمهندس الخليوي والمهندس االمقصودي كما ناقش سموه معهما كل السبل الممكنة لتطوير أداء الخدمة وتحسين وسائل الاتصال في كافة المحافظات والقرى التابعة للمنطقة, بالإضافة إلى مشاريع شبكات الاتصالات التي تغطي مدينة أبها وبقية محافظات ومراكز المنطقة والتي تهدف إلى تطوير وسائل الاتصال ومعالجة ضعفها في بعض أجزاء المنطقة .

ثم قدم المهندس الخليوي عرضا لسموه عن آخر المشاريع المستقبلية التي تشكل نقلة نوعية في الاتصالات بمنطقة عسير .

من جانبه رفع المهندس الخليوي شكره وتقديره لسمو أمير منطقة عسير على متابعته الدائمة وتوجيهاته السديدة ، التي ستكون بمشيئة الله داعماً له ولجميع زملائه في الشركة لمضاعفة العطاء والحصول على ثقة العملاء في المنطقة .

حضر اللقاء سعادة وكيل إمارة منطقة عسير المهندس خالد بن عبدالله الربيعة .