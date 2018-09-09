محافظ بيشة يدشن مبادرات مجتمعية لثقافة وفنون بيشة

محافظ بيشة يدشن مبادرات مجتمعية لثقافة وفنون بيشة

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محافظ بيشة يدشن مبادرات مجتمعية لثقافة وفنون بيشة

محافظ بيشة يدشن مبادرات مجتمعية لثقافة وفنون بيشة
http://almnatiq.net/?p=629517

دشن محافظ بيشة محمد بن سعيد بن سبرة مبادرتين مجتمعيتين شارك بها فرع جمعية الثقافة والفنون ببيشة في افتتاح مهرجان صفري بيشة، وأوضح مدير الفرع فهيد الدوسري بأن الفرع حريص على المشاركة بمبادرات مجتمعية تلامس المجتمع بأسلوبٍ جديد يساهم في تحقيق الهدف المنشود منها، موضحا بأن المبادرة الأولى تتعلق بتثقيف المجتمع بخطورة استخدام السلاح في الأفراح، والمبادرة الثانية تهتم بدمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع، مؤكدا بأن الفرع واللجنة المشرفة على هذا العمل حريصين على تقديمها في مهرجان صفري بيشة لكثرة وتنوع شرائح المجتمع المهتمين به، وأشاد الدوسري بالجهود الملموسة من قبل محافظة بيشة والجهات المشاركة في إعداد هذا المهرجان وتقديم عدد من الخدمات المساندة التي تعكس الجهود المبذولة، مثمناً الدور البارز والمتابعة المستمرة من محافظ بيشة، ودعمه المثالي لكافة شرائح المجتمع.
بدورها ذكرت مشرفة لجنة التسويق والشراكة المجتمعية وشركاء الثقافة صاحبة فكرة المبادرتين موضي الدعرمي بأن مبادرة “وجاهة الماضي وجريمة الحاضر” تهدف إلى تثقيف المجتمع حول قضية اجتماعية أصبحت هاجس الجميع في تحويل بعض الأفراح إلى أحزان عن طريق حمل الأسلحة واستخدامها في الزواجات، والمبادرة الثانية هي “لنكن أصدقاء أصحاب الهمم” وتهدف إلى مساعدة ذوي الإعاقة والتواصل معهم ودمجمهم مع المجتمع والحرص على مشاركتهم في الأنشطة والمهرجانات التي تقام في بيشة.
هذا وأشاد محافظ بيشة بهذه المبادرتين التي قدمت رسالة مجتمعية ورسالة إنسانية، مقدما شكره للقائمين عليها، ومبدياً إعجابه بمستوى الوعى العام والنظرة الإيجابية لأصحاب الهمم من خلال خطط إدماجهم في المجتمع والاهتمام الكبير الذي تحظى به هذه الفئة من القيادة الرشيدة لهذا الوطن المعطاء.

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