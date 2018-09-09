جامعة القصيم تطلق برنامجًا تدريبيًا لإعداد أعضاء هيئة التدريس الجدد

جامعة القصيم تطلق برنامجًا تدريبيًا لإعداد أعضاء هيئة التدريس الجدد

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جامعة القصيم تطلق برنامجًا تدريبيًا لإعداد أعضاء هيئة التدريس الجدد

جامعة القصيم تطلق برنامجًا تدريبيًا لإعداد أعضاء هيئة التدريس الجدد
http://almnatiq.net/?p=629530
المناطق / بريدة

أطلقت جامعة القصيم ممثلة بمركز تنمية القيادات والقدرات برنامجًا تدريبيًا لإعداد أعضاء هيئة التدريس الجدد، لمدة خمسة ، وذلك ابتداءً من يوم الأحد الموافق 29/12/1439هـ، وحتى يوم الخميس الموافق 3/1/1440هـ، بحضور 52 عضو هيئة تدريس من الجنسين.
ويشتمل البرنامج على موضوعات مهمة لتطوير القدرات من أبرزها: صياغة نواتج التعلم وأدوات قياسها، وطرق طرح قضايا التعلم والتعليم الجامعي، والمواد التعليمية وكيفية استخدام مصادر التعلم، بالإضافة إلى المهارات الإلكترونية في البحث العلمي، والتدريس للمجموعات الكبيرة، والتمكن من التدريس المصغر بإشراف مختصين في كل مجال على مدار أيام البرنامج، حيث يعد البرنامج إجباري لجميع أعضاء هيئة التدريس الجدد حسب قرار مجلس عمداء الجامعة والذي يشترط الحصول على شهادة البرنامج.
ومن جانبه أكد الدكتور فيصل بن عمر المحروقي الإدريسي المشرف العام على مركز تنمية القيادات والقدرات أن البرنامج التدريبي لإعداد أعضاء هيئة التدريس الجدد ومن يرغب حسب ترشيحات كلياتهم يعزز قدراتهم العلمية، ويرفع من معرفتهم العميقة بمعيار التعلم والتعليم ونظم الجودة في الجامعات السعودية، بالإضافة إلى شرح أنظمة الجودة بالتعليم العالي، كما يركز على فهم خصوصية الطلبة وفهم قضايا الجامعة وما يدور في فلك الجامعات بالمملكة.
وأشار “الإدريسي” إلى أن الدورة الإعداد لهذه الدورة بدأ منذ أسبوع بتنفيذ بعض المتطلبات القبلية، من خلال التواصل مع أعضاء هيئة التدريس، والمشاركة في محتوياتها التعليمية عبر مقاطع فيديو تفاعلية، بالإضافة إلى كتب بالقيادة وطرق التعليم المتطورة لتنمية قدراتهم، بما يعود بالنفع على الطلاب والجامعة، سائلا الله أن يوفق الجميع وأن يرفع قدرات القادة الجدد لخدمة طلاب وطالبات الجامعة وللمساهمة في تقدم وازدهار هذا الوطن المعطاء.

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