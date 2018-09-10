“البيئة” تلزم الشركات والمؤسسات بعدم بيع بذور الاعلاف للمزارعين إلا بعد الحصول على الرخصة الزراعية

المناطق - واس

ألزمت وزارة البيئة والمياه والزراعة الشركات والمؤسسات الزراعية بعدم بيع بذور الاعلاف للمزارعين إلا بعد الحصول على الرخصة الزراعية الصادرة من الوزارة، التي يتم بموجبها تحديد نوع وكمية البذور وفق نوع المحصول والمساحة المقررة بالرخصة.

وأوضح وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد العيادة، أن القرار صدر وفقا لآلية تطبيق ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، التي تشترط حصول المزارعين على رخصة لزراعة الأعلاف الخضراء، وستقوم وكالة الوزارة للزراعة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق الإجراءات الجديدة والتقيد بها.

وأكد العيادة اكتمال الاستعدادات لتطبيق ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف ابتداء من 25 صفر 1440هـ، والعمل لضمان توفر البدائل الأخرى للمربين من خلال مصانع الأعلاف المتكاملة المصنعة، وتشجيع استيراد الأعلاف الخضراء من الخارج.

وأفاد أن الوزارة ستشرع في إصدار الرخص الزراعية للمزارعين وفق ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، وسيتمكن المزارعون الذين سجلوا في برنامج “سجل” وتنطبق عليهم الشروط من إصدار رخصهم مباشرة بشكل إلكتروني بدون الحاجة لمراجعة فروع الوزارة، وذلك عبر الدخول لموقع الوزارة واستكمال إجراءات إصدار الرخصة.