احدث الأخبار

وزير الصحة: القطاع الصحي في المملكة الأكبر حجماً بين جميع دول الشرق الأوسط بإنفاق يتجاوز الـ 150 مليار ريال
أبرز المواد
 “ضمان حائل ” يوقع شركات عمل مع شركات السيارات و توفير فرص عمل للمستفيدين من الضمان الاجتماعي
أبرز المواد
 يستعرض تقارير اللجان .. أمير الشرقية يترأس اجتماع مجلس المنطقة السادس غدًا
أبرز المواد
 أمير منطقة مكة ونائبه يستقبلان مدير عام السجون بالمملكة
أبرز المواد
 فرنسا: شلل بمطار ليون الرئيسي بسبب اقتحام سيارة المدرج
أبرز المواد
 الأمير سعود بن نايف يستقبل مدير جامعة البترول ووكلائها وعمداء الكليات
أبرز المواد
 “العمل والتنمية الاجتماعية” تضبط تجاوزات ومخالفات في مدرسة أهلية بالرياض أعلنت عن فرص وظيفية لغير سعوديين
أبرز المواد
 استعادة أكثر من مليوني متر مربع لأراضي حكومية بالمدينة تم الاعتداء عليها خلال شهر
أبرز المواد
 المحكمة العليا : غداً الثلاثاء غرة شهر محرم 1440هـ
أبرز المواد
 “السعودية للكهرباء”: (79%) نسبة توطين عقود مشاريع الشركة خلال الأربع سنوات الماضية
أبرز المواد
 “البيئة” تلزم الشركات والمؤسسات بعدم بيع بذور الاعلاف للمزارعين إلا بعد الحصول على الرخصة الزراعية
أبرز المواد
 أمير القصيم يوجه بتطبيق توصيات لجنة اصدقاء البيئة في خطط التشجير
منطقة القصيم
وزير الصحة: القطاع الصحي في المملكة الأكبر حجماً بين جميع دول الشرق الأوسط بإنفاق يتجاوز الـ 150 مليار ريال

وزير الصحة: القطاع الصحي في المملكة الأكبر حجماً بين جميع دول الشرق الأوسط بإنفاق يتجاوز الـ 150 مليار ريال

أبرز المواد
“ضمان حائل ” يوقع شركات عمل مع شركات السيارات و توفير فرص عمل للمستفيدين من الضمان الاجتماعي

“ضمان حائل ” يوقع شركات عمل مع شركات السيارات و توفير فرص عمل للمستفيدين من الضمان الاجتماعي

أبرز المواد
يستعرض تقارير اللجان .. أمير الشرقية يترأس اجتماع مجلس المنطقة السادس غدًا

يستعرض تقارير اللجان .. أمير الشرقية يترأس اجتماع مجلس المنطقة السادس غدًا

أبرز المواد
أمير منطقة مكة ونائبه يستقبلان مدير عام السجون بالمملكة

أمير منطقة مكة ونائبه يستقبلان مدير عام السجون بالمملكة

أبرز المواد

“العمل والتنمية الاجتماعية” تضبط تجاوزات ومخالفات في مدرسة أهلية بالرياض أعلنت عن فرص وظيفية لغير سعوديين

“العمل والتنمية الاجتماعية” تضبط تجاوزات ومخالفات في مدرسة أهلية بالرياض أعلنت عن فرص وظيفية لغير سعوديين
http://almnatiq.net/?p=629553
المناطق - واس

أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن فرق التفتيش بمكتب عمل الرياض، وقفت ميدانياً على إحدى المدارس الأهلية غربي العاصمة، وذلك على خلفية إعلان نشرته المدرسة في حسابها الرسمي على ( تويتر) تضمن طرح وظائف وتخصيصها لغير السعوديين في تخصصات تعليمية مختلفة.
وقالت الوزارة : إن فرق التفتيش اطلعت على ملفات العاملين بالمدرسة، وتم رصد وضبط عدد من مخالفات المهن المقصورة على السعوديين، الى جانب مخالفات أخرى متعلقة بالسلامة والصحة المهنية، كما تم إدراج المنشأة تحت الملاحظة في الزيارات التتبعية لحين التأكد من التزامها بالأنظمة وكافة اشتراطات الصحة والسلامة المهنية.
وفي هذا السياق، أكدت الوزارة عدم التهاون في تطبيق الأنظمة وقرارات التوطين في سوق العمل ، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيق معاً للرصد ومركز الاتصال الموحد 19911.

روابط ذات صلة

وزير الصحة: القطاع الصحي في المملكة الأكبر حجماً بين جميع دول الشرق الأوسط بإنفاق يتجاوز الـ 150 مليار ريال

وزير الصحة: القطاع الصحي في المملكة الأكبر حجماً بين جميع دول الشرق الأوسط بإنفاق يتجاوز الـ 150 مليار ريال
“ضمان حائل ” يوقع شركات عمل مع شركات السيارات و توفير فرص عمل للمستفيدين من الضمان الاجتماعي

“ضمان حائل ” يوقع شركات عمل مع شركات السيارات و توفير فرص عمل للمستفيدين من الضمان الاجتماعي
يستعرض تقارير اللجان .. أمير الشرقية يترأس اجتماع مجلس المنطقة السادس غدًا

يستعرض تقارير اللجان .. أمير الشرقية يترأس اجتماع مجلس المنطقة السادس غدًا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*