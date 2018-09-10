“العمل والتنمية الاجتماعية” تضبط تجاوزات ومخالفات في مدرسة أهلية بالرياض أعلنت عن فرص وظيفية لغير سعوديين

المناطق - واس

أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن فرق التفتيش بمكتب عمل الرياض، وقفت ميدانياً على إحدى المدارس الأهلية غربي العاصمة، وذلك على خلفية إعلان نشرته المدرسة في حسابها الرسمي على ( تويتر) تضمن طرح وظائف وتخصيصها لغير السعوديين في تخصصات تعليمية مختلفة.

وقالت الوزارة : إن فرق التفتيش اطلعت على ملفات العاملين بالمدرسة، وتم رصد وضبط عدد من مخالفات المهن المقصورة على السعوديين، الى جانب مخالفات أخرى متعلقة بالسلامة والصحة المهنية، كما تم إدراج المنشأة تحت الملاحظة في الزيارات التتبعية لحين التأكد من التزامها بالأنظمة وكافة اشتراطات الصحة والسلامة المهنية.

وفي هذا السياق، أكدت الوزارة عدم التهاون في تطبيق الأنظمة وقرارات التوطين في سوق العمل ، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيق معاً للرصد ومركز الاتصال الموحد 19911.