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الأمير سعود بن نايف يستقبل مدير جامعة البترول ووكلائها وعمداء الكليات
http://almnatiq.net/?p=629556
المناطق - الدمام

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة اليوم الاثنين مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن المكلف الدكتور سهل عبدالجواد ووكلاء وعمداء الجامعة بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد .

واطلع سموه خلال اللقاء على استعدادات الجامعة للعام الدراسي الجديد وآليه قبول الطلاب المستجدين  .

كما استعراض سموه أبرز المشاريع التطويرية التي تنفذها الجامعة لخدمة الطلاب وهيئة التدريس والعاملين.

مشيداً سموه بمخرجات الجامعة من الكوادر الوطنية المتميزة التي تبوأت أعلى المناصب في الدولة ، وكذلك ما تقدمه من تطور ملحوظ في البيئة التعليمية وفِي خدمة المجتمع ، متمنيا سموه للجميع التوفيق.

من جانبه شكر الدكتور سهل عبدالجواد سمو أمير المنطقة الشرقية على حرصه ومتابعته لأمور الجامعة وتوجيهاته السديدة لكل ما من شأنه تطوير وجودة الأداء لكافة منسوبي الجامعة .

 

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