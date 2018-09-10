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أمير منطقة مكة ونائبه يستقبلان مدير عام السجون بالمملكة

أمير منطقة مكة ونائبه يستقبلان مدير عام السجون بالمملكة
http://almnatiq.net/?p=629563
المناطق - جدة
استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، مدير عام السجون بالمملكة اللواء محمد الأسمري.
واستمع الأمير خالد الفيصل خلال اللقاء إلى نبذة عن الأعمال التطويرية للإصلاحيات والخطط المستقبلية للمديرية العامة للسجون بالمنطقة، كذلك البرامج والأنشطة التي تستهدف النزلاء وتركز على تأهيلهم وتهيئتهم ليكونوا أفرادا فاعلين بعد الإفراج عنهم وانخراطهم في المجتمع.
كما استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر في مقر الإمارة بجدة اليوم (الاثنين)مدير عام السجون بالمملكة اللواء محمد الأسمري.
واطلع الأمير عبدالله بن بندر على آخر الأعمال التطويرية التي شملت إصلاحيات المنطقة ، كما استمع سموه لشرحٍ عن الخطط المستقبلية لمديرية السجون بالمنطقة والأنشطة والبرامج المقدّمة للنزلاء والهادفة لتأهيليهم وتهيئتهم ليكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع بعد انقضاء محكومياتهم والإفراج عنهم.

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