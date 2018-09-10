يستعرض تقارير اللجان .. أمير الشرقية يترأس اجتماع مجلس المنطقة السادس غدًا

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http://almnatiq.net/?p=629569
المناطق - الدمام

يترأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس المنطقة حفظه الله جلسة مجلس المنطقة الشرقية السادسة من دور الانعقاد السابع غداً الثلاثاء 1/1/1440هـ الموافق 11/9/2018م في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً بقاعة اجتماعات المجلس بديوان الإمارة .

أوضح ذلك وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية أمين عام مجلس المنطقة المكلف المهندس/ مشعل بن ناصر العقيل مبيناً أنه سيتم في هذه الجلسة استعراض تقارير اللجان التابعة للمجلس والمشتملة على عدد من المواضيع المرفوعة من المجالس المحلية بالمحافظات والمقترحات المقدمة من المواطنين و ما تم التوصل إليه من توصيات .

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