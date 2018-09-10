“ضمان حائل ” يوقع شركات عمل مع شركات السيارات و توفير فرص عمل للمستفيدين من الضمان الاجتماعي

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قام المشرف العام للضمان الاستاذ / خالد العامر بعقد اجتماع مع مدراء شركات السيارات بمنطقه حائل ( الجميح / اليمنى / الحاج حسين ) بالمكتب الرئيسي للضمان الاجتماعي بحائل وقد اتفق الطرفان على تاهيل وتوظيف أبناء مستفيدي الضمان الاجتماعي للعمل في وكالات السيارات بالمنطقه وكان هذا بحضور مدير المكتب الرئيسي للضمان الاجتماعي بحائل الاستاذ/ ناصر السعدون والباحث الاجتماعي نواف المرمش بالاضافه الى مسوولي شركات السيارات .

وأعرب ” العامر ” عن شكره للشركات السيارات على مبادرتهم الرائعة والمساهمه في توفير عدد ٣٠ فرصه عمل لمستفيدي الضمان الاجتماعي وأبنائهم،.

وقدم ” العامر ” عن شكره، للجهود المبذولة لإنجاح هذه المبادرة، ولجميع فريق العمل بالمكتب الرئيسي للضمان الاجتماعي بحائل كما اثنى على الجهود التي تبذلها مكاتب ووحدات الضمان الاجتماعي بالمنطقة ووعد بالكثير في الأيام القادمة حيث إن التركيز سيكون على الأنشطة التي سيتم توطينها ليكون المستفيدون وأبناؤهم جاهزين لسوق العمل.