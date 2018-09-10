احدث الأخبار

أمانة عسير تزيل الأكشاك المخالفة غرب سوق الثلاثاء بأبها
أبرز المواد
 لجنة التجارية بغرفة أبها تناقش المشكلات والمعوقات التي تواجه قطاع الأعمال والأقتصاد بعسير
منطقة عسير
 محافظ ينبع ألتقى رئيس بلدية ينبع النخل الجديد
أبرز المواد
 مجلس الشورى يطالب وزارة الإسكان التعجيل بتسليم الأسر الضمانية الوحدات السكنية المخصصة لها
أبرز المواد
 الأمير فيصل بن بندر يستقبل الشيخ صالح الفوزان
أبرز المواد
 وزير الصحة: القطاع الصحي في المملكة الأكبر حجماً بين جميع دول الشرق الأوسط بإنفاق يتجاوز الـ 150 مليار ريال
أبرز المواد
 “ضمان حائل ” يوقع شركات عمل مع شركات السيارات و توفير فرص عمل للمستفيدين من الضمان الاجتماعي
أبرز المواد
 يستعرض تقارير اللجان .. أمير الشرقية يترأس اجتماع مجلس المنطقة السادس غدًا
أبرز المواد
 أمير منطقة مكة ونائبه يستقبلان مدير عام السجون بالمملكة
أبرز المواد
 فرنسا: شلل بمطار ليون الرئيسي بسبب اقتحام سيارة المدرج
أبرز المواد
 الأمير سعود بن نايف يستقبل مدير جامعة البترول ووكلائها وعمداء الكليات
أبرز المواد
 “العمل والتنمية الاجتماعية” تضبط تجاوزات ومخالفات في مدرسة أهلية بالرياض أعلنت عن فرص وظيفية لغير سعوديين
أبرز المواد
أمانة عسير تزيل الأكشاك المخالفة غرب سوق الثلاثاء بأبها

أمانة عسير تزيل الأكشاك المخالفة غرب سوق الثلاثاء بأبها

أبرز المواد
لجنة التجارية بغرفة أبها تناقش المشكلات والمعوقات التي تواجه قطاع الأعمال والأقتصاد بعسير

لجنة التجارية بغرفة أبها تناقش المشكلات والمعوقات التي تواجه قطاع الأعمال والأقتصاد بعسير

منطقة عسير
محافظ ينبع ألتقى رئيس بلدية ينبع النخل الجديد

محافظ ينبع ألتقى رئيس بلدية ينبع النخل الجديد

أبرز المواد
مجلس الشورى يطالب وزارة الإسكان التعجيل بتسليم الأسر الضمانية الوحدات السكنية المخصصة لها

مجلس الشورى يطالب وزارة الإسكان التعجيل بتسليم الأسر الضمانية الوحدات السكنية المخصصة لها

أبرز المواد

“ضمان حائل ” يوقع شركات عمل مع شركات السيارات و توفير فرص عمل للمستفيدين من الضمان الاجتماعي

“ضمان حائل ” يوقع شركات عمل مع شركات السيارات و توفير فرص عمل للمستفيدين من الضمان الاجتماعي
http://almnatiq.net/?p=629572
المناطق - حائل

قام المشرف العام للضمان الاستاذ / خالد العامر بعقد اجتماع مع مدراء شركات السيارات بمنطقه حائل ( الجميح / اليمنى / الحاج حسين ) بالمكتب الرئيسي للضمان الاجتماعي بحائل وقد اتفق الطرفان على تاهيل وتوظيف أبناء مستفيدي الضمان الاجتماعي للعمل في وكالات السيارات بالمنطقه وكان هذا بحضور مدير المكتب الرئيسي للضمان الاجتماعي بحائل الاستاذ/ ناصر السعدون والباحث الاجتماعي نواف المرمش بالاضافه الى مسوولي شركات السيارات .
وأعرب ” العامر ” عن شكره للشركات السيارات على مبادرتهم الرائعة والمساهمه في توفير عدد ٣٠ فرصه عمل لمستفيدي الضمان الاجتماعي وأبنائهم،.
وقدم ” العامر ” عن شكره، للجهود المبذولة لإنجاح هذه المبادرة، ولجميع فريق العمل بالمكتب الرئيسي للضمان الاجتماعي بحائل كما اثنى على الجهود التي تبذلها مكاتب ووحدات الضمان الاجتماعي بالمنطقة ووعد بالكثير في الأيام القادمة حيث إن التركيز سيكون على الأنشطة التي سيتم توطينها ليكون المستفيدون وأبناؤهم جاهزين لسوق العمل.

روابط ذات صلة

أمانة عسير تزيل الأكشاك المخالفة غرب سوق الثلاثاء بأبها

أمانة عسير تزيل الأكشاك المخالفة غرب سوق الثلاثاء بأبها
محافظ ينبع ألتقى رئيس بلدية ينبع النخل الجديد

محافظ ينبع ألتقى رئيس بلدية ينبع النخل الجديد
مجلس الشورى يطالب وزارة الإسكان التعجيل بتسليم الأسر الضمانية الوحدات السكنية المخصصة لها

مجلس الشورى يطالب وزارة الإسكان التعجيل بتسليم الأسر الضمانية الوحدات السكنية المخصصة لها

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*