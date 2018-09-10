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محافظ ينبع ألتقى رئيس بلدية ينبع النخل الجديد

محافظ ينبع ألتقى رئيس بلدية ينبع النخل الجديد
http://almnatiq.net/?p=629587
المناطق - ينبع

ألتقى اليوم محافظ ينبع الأستاذ سعد بن مرزوق السحيمي بمكتبه بالمحافظة رئيس بلدية ينبع النخل الجديد الأستاذ / عبد الله بن محمد سرور حيث في بداية اللقاء رحب به المحافظ وهنأه على الثقة ومتمنيا له التوفيق والنجاح في مهام عمله وحثا أياه على بذل كافة الجهود لمواصلة تقديم أفضل الخدمات البلدية لأهالي ينبع النخل والمراكز المرتبطة بها من جهة أخرى قدم رئيس بلدية ينبع النخل االأستاذ/ عبد الله بن محمد سرور شكره وتقديره لمحافظ ينبع على حسن الاستقبال وتوجيهاته ودعمه وتشجيعه لمافيه خدمة الصالح العام وقال أدعوا الله أن أوفق لمواصلة العمل لتطوير الأداء وتقديم خدمات بلدية متميزة لأهالي ينبع النخل

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