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البحرية السعودية تدشن طائرة «MH-60R» بأمريكا

البحرية السعودية تدشن طائرة «MH-60R» بأمريكا
http://almnatiq.net/?p=629609
المناطق - واس

تدشن وزارة الدفاع ممثلة في القوات البحرية الملكية السعودية يوم الخميس القادم في الولايات المتحدة الأمريكية الطائرة الأولى من مشروع الطائرات العمودية البحرية القتالية المتعددة المهام من نوع (MH-60R) التي تعمل من على ظهر السفن والقواعد البحرية بالأساطيل.
أوضح ذلك معالي قائد القوات البحرية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، مبيناً أن هذا الطائرة تمتلك قدرات للحروب السطحية والحروب تحت سطحية، كذلك لديها القدرة على القيام بالمهام الثانوية كالبحث والإنقاذ ونقل المصابين والتي ستنضم إلى طيران القوات البحرية الملكية السعودية.

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