استمراراً للاحتفاء والاعتزاز بإنجازات وامتيازات المبتعثين .. الملحقية الثقافية السعودية في أستراليا تحتفي بالشهري

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استمراراً لاحتفاء واعتزاز ملحقية استراليا بإنجازات وامتيازات المبتعثين على كافة الجوانب الأكاديمية والبحثية والثقافية احتفت الملحقية الثقافية السعودية في أستراليا

بطالب الدكتوراه بجامعة سيدني للتقنيه محمد الشهري وذلك لنشره بحث علمي في تعزيز أمن الشبكات والمعلومات (cyber security) من التهديدات والإختراقات الأمنية ورفع كفاءة الأمن ومنظومة الاتصالات وتبادل البيانات في شبكة إنترنت الاشياء، حيث ابتكر ٥ خوارزميات Algorithms ذكية تعمل بالتكامل لتقديم المنظومة الأمنية الشاملة لإنترنت الاشياء وتم برمجتها وتطبيقها بشكل كامل وأدت لنتائج رائعة في تحسين وتعزيز الأمن في إنترنت الاشياء. وتم نشر البحث في المجلة العلميه ACM Springer Mobile Networks and Applications والتي تعد واحدة من أفضل المجلات العلمية على العالم في تخصص أمن الشبكات وكذلك تم الحصول على إشادة عالمية على النتائج التي توصل لها البحث من منظمة Association for Computing Machinery (ACM)

كما احتفت الملحقية بطالبة دكتوراه اللغويات في جامعة ادليد هناء الحميد وذلك نظير حصولها على شهادة تميز في المجال التطوعي من الحكومة الإسترالية (ولاية جنوب أستراليا) موقعة من حاكم ولاية جنوب أستراليا ستيڤن مارشال ووزيرة الخدمات الإنسانية ميشيل لينسك.

واشار الملحق الثقافي الدكتور هشام عبدالرحمن خداوردي الى حرص وزارة التعليم ممثلةً في وكالة الابتعاث على تكريم وإبراز اوجه التميز للمبتعثين بما يعكس ما تشيد به التقارير والتقصي الميداني من تفاعل متميز للمبتعثين مع المنظومات التعليمية والثقافية في دول الابتعاث.