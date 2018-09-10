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وزير الحرس الوطني يطمئن على الطيار آل الشيخ

وزير الحرس الوطني يطمئن على الطيار آل الشيخ
http://almnatiq.net/?p=629623
المناطق - واس

قام صاحب السمو الأمير خالد بن عبد العزيز بن عيّاف وزير الحرس الوطني اليوم, بزيارة للملازم أول طيار هشام بن عبد العزيز آل الشيخ من منسوبي هيئة الطيران بوزارة الحرس الوطني, الذي يتلقى العلاج في مدينة الملك عبد العزيز الطبية بمدينة الرياض، إثر إصابته أثناء التدريب التحويلي على الطائرة العمودية طراز AH6I في مطار خشم العان بالرياض.
وكان في استقبال سموه لدى وصوله معالي المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني الدكتور بندر بن عبد المحسن القناوي, ومعالي رئيس الجهاز العسكري الفريق محمد بن خالد الناهض.
واطمأن سمو وزير الحرس الوطني, على الوضع الصحي للمصاب والرعاية الطبية التي يتلقاها، متمنياً له الشفاء العاجل.
من جانبهم عبر ذوو المصاب عن شكرهم وامتنانهم لسمو وزير الحرس الوطني على زيارته ومشاعره الطيبة التي لها الأثر البالغ في نفوسهم، سائلين الله تعالى أن يحفظ لبلادنا الغالية أمنها واستقرارها في ظل قيادتنا الحكيمة – أيدها الله -.
من جانب آخر زارَ الأمير خالد بن عبد العزيز بن عيّاف مركز المحاكاة السريرية بوحدة العناية المركزة في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية, الذي تم إنشاؤه حديثاً, واطلع على أحدث التقنيات المستخدمة في المركز، مستمعاً إلى شرح مفصل لما يحتويه من غرف عمليات ووسائل التدريب للأطباء والفريق الطبي المساعد، وما يمثله من إضافة تقنية وعلمية متقدمة تهدف إلى رفع كفاءة العاملين، وتقديم أفضل الخدمات الطبية المتكاملة.
وأشاد سموه بما يتمتع به المركز من قدرات وإمكانات وطنية وفقاً لرؤية المملكة 2030 التي تسهم بإذن الله في رفع مستوى الجودة والتميز في الخدمات الطبية.

 

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