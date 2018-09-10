وظائف عسكرية بالحرس الملكي لخريجي الثانوية العامة أو مايعادلها

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أعلنت رئاسة الحرس الملكي فتح باب القبول والتسجيل غداً ولمدة أسبوع ,لحملة الثانوية العامة أو مايعادلها من خريجي العام 1439هـ ، على وظائف برتبـة جنـدي,تشمل : أمن وحماية ,وسائق للحاصلين على رخصة قيادة عمومي ( نقل خفيف و نقل ثقيل) ،وألا يقل طول المتقدم عن 175 سنتمتراً .

وأهابت الرئاسة بالراغبين بالتسجيل إلى مراجعة شروط الالتحاق عبر البوابة الإلكترونية لإدارة القبول والتسجيل الإلكترونية apps.rgr.gov.sa:8888 .