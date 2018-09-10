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” حساب المواطن ” يُودع 2.3 مليار دفعةً عاشرة لـ 12 مليون مستفيد

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” حساب المواطن ” يُودع 2.3 مليار دفعةً عاشرة لـ 12 مليون مستفيد

” حساب المواطن ” يُودع 2.3 مليار دفعةً عاشرة لـ 12 مليون مستفيد
http://almnatiq.net/?p=629631
المناطق - واس

أعلن برنامج “حساب المواطن” اليوم عن إيداع أكثر من 2.3 مليار ريال، في حسابات مستحقي الدعم، حيث تمثل 2.3 مليار ريال منها الدفعة العاشرة من قيمة الدعم لشهر سبتمبر الجاري، و31 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة لعدد من المستحقين.
وأوضح المتحدث الرسمي للبرنامج سلطان القحطاني، أن دفعة شهر سبتمبر شملت 3.6 مليون مستفيد رئيسي، و8.5 مليون تابع لأرباب الأسر، بإجمالي 12 مليون مستفيد وتابع. حيث حصل 49% من الأُسر والأفراد المستقلين على الاستحقاق الكامل ، مشيرًا إلى أن 945 ألف أسرة حصلت على دعم تجاوز 930 ريالا، كما قاربت قيم الدعم المودعة في حسابات المستفيدين من “حساب المواطن” في الدفعات العشر حوالي الـ 22.6 مليار ريال.
وبيٌن القحطاني أن الدفعة العاشرة من حساب المواطن تضمنت حوالي 821 مليون ريال كمخصص لدعم الكهرباء، فيما تجاوز المبلغ 7.9 مليار ريال كمخصص لدعم الكهرباء للدفعات العشر كاملة.
وحرصًا من البرنامج على التزام أقصى درجات العدالة في تقديم الدعم، بين المتحدث أن البرنامج أتاح التظلم على مبالغ الدعم النقدية بعد مرور 5 أيام من إيداع المبالغ، وذلك عبر حسابات المستفيدين في البوابة الإلكترونية www.ca.gov.sa، وأضاف أن التسجيل متاح حتى تاريخ العاشر من كل شهر للدخول في الدورة الأهلية للشهر القادم (أكتوبر). كما حرص البرنامج على إجراء مراجعة دورية لبيانات المستفيدين وتنبيههم في حال لم تتطابق البيانات المسجلة رسميًا، بهدف تجنب توجيه الدعم لغير مستحقيه.
ويأتي برنامج “حساب المواطن”، بهدف تخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة، حيث تشمل قيمة الدعم الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات.

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