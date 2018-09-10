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بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا ينتقدون قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بشأن خان الأحمر

بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا ينتقدون قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بشأن خان الأحمر

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بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا ينتقدون قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بشأن خان الأحمر

بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا ينتقدون قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بشأن خان الأحمر
http://almnatiq.net/?p=629673
المناطق - وكالات

أصدرت بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا اليوم بياناً مشتركاً إنتقدوا من خلاله قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الذي خول حكومة تل أبيب بالتصرف وفقاً لما تراه مناسباً بشأن هدم قرية خان الأحمر في الضفة الغربية.

وأشارت الدول الخمس الموقعة على البيان إلى أنها تضم صوتها لمطالب مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فدريكا موغريني وتجدد الدعوة للسلطات الإسرائيلية بعدم هدم القرية وتشريد مواطنيها.

وحذر البيان من أن تبعات هدم خان الأحمر ستكون خطيرة على السكان المحليين بما فيهم الأطفال ومن شأنه أن يؤدي إلى تشريد العديد من الأسر ويؤثر على مستقبل مسار حل الدولتين.

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