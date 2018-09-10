الإدارة العامة النسائية بالمسجد النبوي تطلق برنامجها : ( بخدمتكم نرتقي)

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ضمن حملة وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا في عامها السادس. قامت الإدارة العامة النسائية بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي بإطلاق حملتها بعنوان (بخدمتكم نرتقي) بالقسم النسائي في المسجد النبوي .

وأوضحت مديرة الإدارة العامة النسائية الأستاذة سارة بنت مقبل الحيسوني بأن الحملة تهدف إلى التعريف بالخدمات المقدمة لزائرات المسجد النبوي من الإدارات النسائية في أوساط الزائرات والمستفيدات ، وقد تضمنت الحملة قيام منسوبات الإدارة بتعريف الزائرات بالخدمات المقدمة من الإدارات النسائية ومواقع تقديمها، إضافة إلى التواصل المباشر مع زائرات المسجد النبوي لأخذ مرئياتهن وتطلعاتهن للخدمات المقدمة لهن بالمسجد النبوي ، وربط ذلك بالتعريف برؤية ورسالة الوكالة ورؤية ورسالة الإدارة العامة النسائية لهن وتوزيع كتيبات ومواد سمعية وتوزيع عبوات ماء زمزم وتمر ومطويات إرشادية وتوجيهية.

وبينت الحيسوني أن الحملة تأتي انطلاقاً لتوجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وفضيلة رئيس الهيئة الاستشارية بوكالة المسجد النبوي فضيلة الشيخ صالح بن خالد المزيني وذلك تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله في تقديم أعلى مستويات الخدمة لقاصدي وقاصدات المسجد النبوي، ونشر رسالة الحرمين الشريفين العلمية والدعوية.