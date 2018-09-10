الشؤون الصحية بمحافظة بيشة تعلن عن توفر وظائف شاغره على فئة ( مستخدم وسائق )

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تعلن مديرية الشؤون الصحية بمحافظة بيشة عن توفر وظائف شاغره على فئة ( مستخدم وسائق ) وسيتم فتح باب القبول على هذه الوظائف اعتبارًا من يوم الثلاثاء 1440/1/1 ولمدة خمسة أيام .

وتشتمل الوظائف على 6 وظائف بمسمى مستخدم ووظيفتين بمسمى حارس ووظيفة واحدة بمسمى سائق .

علمًا بأن الشروط المطلوبة لشغل وظيفة مستخدم هي :

1. مؤهل الابتدائي أو شهادة الكفاءة المتوسطة .

2. أن لا يقل عمر المتقدم عن 20 سنة وأن لا يزيد عن 40 سنة.

والشروط التي يجب توفرها في المتقدم لوظيفة سائق هي :

1. الحصول المسبق على رخصة قيادة عمومي سارية المفعول .

علماً : بأن الأفضلية لمن لديه خبرة سابقة في جميع الوظائف .

ملاحظة: التقديم من خلال الرابط الالكتروني ولن يقبل أي طلب ورقي أو مؤهلات غير مطلوبة .

ويمكنكم التقدم للوظائف من خلال الرابط الالكتروني الذي سيتم نشره عبر حساب صحة بيشة بتويتر ‫@health_bisha