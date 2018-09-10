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تحت شعار “معًا لنحقق رؤية وطن”.. لقاء مفتوح للقيادات الميدانية بتعليم ألمع

تحت شعار “معًا لنحقق رؤية وطن”.. لقاء مفتوح للقيادات الميدانية بتعليم ألمع
http://almnatiq.net/?p=629682
المناطق - رجال ألمع

رعى مدير تعليم ألمع إبراهيم بن يحيى كدوان صباح اليوم الاثنين بحضور المساعد للشؤون التعليمية أحمد بن يحيى العرفجي والمساعد للشؤون المدرسية علي بن محمد آل مضواح والمساعدة للشوؤن التعليمية عزيزة بنت حسن عسيري ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام اللقاء المفتوح للقيادات الميدانية الذي تنظمه إدارة الإشراف التربوي ممثلاً في قسم القيادة المدرسية (بنين – بنات) على مسرح الإدارة.
في مُستهل اللقاء رحب مدير التعليم بالحضور شاكرًا لقادة وقائدات المدارس جهودهم الحثيثة في تجويد العملية التعليمية وتهيئة البيئة الملائمة، كما قدم ورقة عمل بعنوان (القيادة ممارسة والتزام) أكد من خلالها أن نصنع من التحديات سبيلًا لنجاحات عن طريق إيجاد طرق مبتكرة قادرة على التغيير وإحداث الفارق، منوهًا إلى ضرورة تكوين فرق عمل جماعية في مؤسساتنا تشارك بفاعلية وتفوض لها الصلاحيات وتشجع وتحفز لتحقق الأهداف المنشودة.
كما قدم المساعد للشؤون التعليمية ورقة عمل بعنوان (التحصيل الدراسي) أوضح من خلالها أن هنالك علاقة بين التحصيل الجيد والاتجاهات الموجبة نحو المدرسة وينعكس ذلك على سلوك الطلبة نحو المدرسة والتعليم.

كما قدم المساعد للشؤون المدرسية ورقة عمل بعنوان (إضاءات من الشؤون المدرسية) أشار من خلالها إلى أن القادة والقائدات هم أساس العمل التربوي ومن نفتخر بهم ونعول عليهم للارتقاء بالمخرجات.

كما قدمت المساعدة للشؤون التعليمية ورقة عمل بعنوان (نحو قيادة فاعلة في الميدان التربوي) تناولت من خلالها أهمية القيادة الفاعلية والقوية في تطوير الأداء وتوجيه فريق العمل لتحقيق الأهداف التربوية المرغوب فيها.

وفي الختام فتح المجال للقادة في المسرح والقائدات عبر الدائرة التلفزيونية للحوار مع القيادات التعليمية.

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