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المفوض العام للأونروا : الوكالة تحتاج 200 مليون دولار بشكل عاجل

المفوض العام للأونروا : الوكالة تحتاج 200 مليون دولار بشكل عاجل
http://almnatiq.net/?p=629691
المناطق - واس

أكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) بيير كرينبول أن الوكالة تحتاج إلى 200 مليون دولار بشكل عاجل لسد العجز خلال العام الحالي فقط.
ووجه بيير كرينبول، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بالقاهرة، الشكر للدول العربية التي ساهمت في مساعدة الأونروا، موضحًا أن المملكة العربية السعودية والإمارات أعلنتا تقديم 50 مليون دولار مساعدة للأونروا لدعم اللاجئين والأطفال الفلسطينيين وحقهم في الدراسة وتوفير الخدمات الصحية لأكثر من مليون ونصف محتاج من اللاجئين الفلسطينيين.
وأشار إلى أن الأونروا تعيش مرحلة حرجة غير مسبوقة بتاريخها في ظل الأزمة المالية الناتجة عن امتناع الولايات المتحدة عن دفع 300 مليون دولار للوكالة، ثم إعلانها في أغسطس الماضي سحب كل الدعم الأمريكي من الأونروا، وهو ما يؤثر على برامج الوكالة لخدمة اللاجئين الفلسطينيين وبالتالي يتعين إيجاد حل للأزمة التي تعانيها بعد أن وصل إجمالي عجزها إلى 446 مليون دولار.
وقال “كرينبول” إن “محاولة إقحام الأبعاد السياسية في مسألة اللاجئين أمر وارد، ولكن لا يمكن لدولة واحدة أن تقرر الأمر لأن تفويض الأونروا وتعريف اللاجئين الفلسطينيين كان بموجب قرارات من الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويتم مراجعتها بشكل دوري، وبالتالي فإن تغيير التعريف لا يكون بقرار من دولة منفردة وإنما من الجمعية العامة”.
وأضاف أن هناك دعمًا سخيًا من دول الخليج ودعمًا آخر من بلدان أوروبية وآسيوية حرصت على أن تدعم الأونروا ونأمل أن يكون هناك ما يكفي من أرصدة مالية لمواجهة الأزمة التي تمر بها الأونروا في الوقت الراهن، لافتا إلى أن عدد الدول التي تقدمت بدعم إلى الأونروا قد زاد بعد قطع الولايات المتحدة لدعمها.
ورحب “كرينبول” بأي إسهامات من الأفراد والقطاع الخاص لدعم الحملة التي أطلقتها الأونروا تحت عنوان الكرامة ليس لها ثمن، والتي لاقت تجاوبًا من الأفراد، مؤكداً أن إسرائيل لا تقدم أي دعم لبرامج الأونروا.

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