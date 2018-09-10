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النيابة العامة: السجن والغرامة لمن يزيف أو يقلد النقود المتداولة في المملكة أو خارجها

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النيابة العامة: السجن والغرامة لمن يزيف أو يقلد النقود المتداولة في المملكة أو خارجها

النيابة العامة: السجن والغرامة لمن يزيف أو يقلد النقود المتداولة في المملكة أو خارجها
http://almnatiq.net/?p=629694
المناطق - الرياض

حذرت النيابة العامة من تزييف أو تقلييد النقود المتداولة نظاماً بالمملكة ، مؤكدة أنها جريمة كبرى يعاقب عليها القانون.

وقالت النيابة، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، ‘‘تزييف أو تقليد نقود متداولة في المملكة أو خارجها، أو جلبها أو أصدرها أو الترويج لها، أو اقتناء أو امتلاك آلات التزييف ، أو مواده أو وسائلة بدون مسوغ نظامي: جريمة كبيرة موجبة للتوقيف ويعاقب مرتكبها بالسجن مدة لاتقل عن خمس سنوات وتصل للسجن خمس وعشرين سنة‘‘.

وأكدت، أن تلك العقوبة تأتي وفقا للمادة الثانية من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود.

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