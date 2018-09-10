المملكة تدين وتستنكر بشدة الهجوم على موكب بالعاصمة الأفغانية

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عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم قرب موكب بالعاصمة الأفغانية كابول، والذي أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وجدد المصدر التأكيد على تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة ضد كل ما يهدد أمنها واستقرارها.

وختم المصدر تصريحه بتقديم العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الأفغاني الشقيق مع التمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.