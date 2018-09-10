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وكالة الطاقة الذرية تتوقع تفاقم مشكلة الاحترار العالمي ما لم يتم الاعتماد بشكل أكبر على الطاقة النووية

وكالة الطاقة الذرية تتوقع تفاقم مشكلة الاحترار العالمي ما لم يتم الاعتماد بشكل أكبر على الطاقة النووية

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وكالة الطاقة الذرية تتوقع تفاقم مشكلة الاحترار العالمي ما لم يتم الاعتماد بشكل أكبر على الطاقة النووية

وكالة الطاقة الذرية تتوقع تفاقم مشكلة الاحترار العالمي ما لم يتم الاعتماد بشكل أكبر على الطاقة النووية
http://almnatiq.net/?p=629701
المناطق - واس

حذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم من أن العالم سوف يواجه صعوبات في التصدي لمشكلة الاحترار العالمي ما لم يتم الاعتماد على الطاقة النووية بشكل أكبر.
ونشرت الوكالة ومقرها فيينا اليوم توقعاتها السنوية في مجال الطاقة، وجاء فيها أن القدرة العالمية لتوليد الطاقة النووية سوف تتراجع بحلول عام 2050 .
وذكرت الوكالة أن القدرة التنافسية للطاقة النووية تراجعت في ظل انخفاض أسعار الغاز الطبيعي ومصادر الطاقة المتجددة المدعومة، علاوة على قرارات بعض الدول تفكيك مفاعلاتها النووية في أعقاب كارثة فوكوشيما النووية في اليابان عام .2011 وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع إغلاق العديد من المفاعلات القديمة بحلول عام 2030 وأنتجت المفاعلات العاملة حول العالم والتي يصل عددها إلى 455 مفاعلاً نحو عشرة بالمئة من الطاقة في العالم العام الماضي، ونحو ثلث كمية الكهرباء منخفضة الكربون.

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