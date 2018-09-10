اللجنة الفرعية للدفاع المدني بمحافظة الخرج تعقد اجتماعها السنوي برئاسة المحافظ

المناطق -أشرف العصيمي

عقدت اللجنة الفرعية للدفاع المدني بمحافظة الخرج برئاسة محافظ الخرج الأستاذ مساعد بن عبدالله الماضي صباح اليوم الاثنين اجتماعها السنوي بحضور مدير إدارة الدفاع المدني بالخرج العقيد خالد السعيس وجميع أعضاء اللجنة بديوان المحافظة .

وفي بداية الاجتماع رحب المحافظ بالحضور ونوه إلى أهمية دور الجهات الحكومية وتفاعلها مع الدفاع المدني في حالات الطوارئ، وقد ناقش المجتمعون عددا من المواضيع المطروحة في الاجتماع وتم اتخاذ التوصيات اللازمة لها، وكذلك الاستعداد والتهيؤ من قِبل كافة الجهات المعنية في محافظة الخرج والمراكز التابعة لها لموسم الأمطار القادم، وإكمال جميع الاستعدادات والتجهيزات لمجاري السيول. وتجهيز مواقع الايواء بالمتطلبات اللازمة عند وقوع حالات الطوارئ .